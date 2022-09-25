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فنون ومشاهير

بملابس شفافة.. عارضة الأزياء التونسية زوجة المذيع اللبناني الشهير تخطف الأنظار في ميلانو (صور وفيديو)

Lebanon 24
25-09-2022 | 04:30
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تشارك عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي زوجة مقدم البرامج اللبناني وسام بريدي في أسبوع الموضة في ميلانو.

 

وخطفت ريم الأنظار بإطلالاتها، فقد ظهرت بلوك جريء حيث ارتدت فستانا شفافا باللون الأبيض أظهر ما تحته.

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A post shared by Rym Saidi (@rymsaidi)


 
 

كما ظهرت ريم في إطلالة أخرى بـ "كروب توب" وبنطال جلد باللون الأسود ووضعت معطفا باللون نفسه. ما رأيكم بإطلالاتها؟

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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