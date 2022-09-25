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هناك حكمة قديمة، تقول: "تعددت الأسباب، والموت واحد"، لكن هناك مشاهير صدموا الجميع، لوفاتهم بطرق أوجعت القلوب.البعض تعرض لحوادث يصعب تفسيرها، بل إن هناك بعض الأشخاص، الذين يعتقدون أن قصص وفاة هؤلاء المشاهير غير قابلة للتصديق، ومثيرة للشك.أسمهانالمطربة والممثلة السورية ماتت عن عمر 32 سنة، في حادث سيارة مثير للشك، حيث كانت في طريقها إلى رأس البر، لقضاء إجازة قصيرة مع إحدى صديقاتها، وفجأة انحرفت السيارة لتسقط في المياه.وأدى الحادث إلى وفاة أسمهان وصديقتها، واختفى السائق دون أي أثر، وسط شكوك في أن يكون الحادث مدبراً.جون إريك هيكسوموقع الحادث عام 1982، وكان من المفترض أن يظهر الممثل الأميركي جون إريك هيكسوم في أحد مشاهد مسلسل "Cover Up"، وهو يضع الرصاصات داخل مسدسه.وتمت الاستعانة برصاصات فارغة قبل تنفيذ المشهد، وأثناء التحضيرات في الاستوديو شعر هيكسوم بالملل من طول فترة الانتظار، فقرر اللهو بالمسدس، وأفرغه من الذخيرة إلا واحدة، ليتظاهر بلعب "الروليت الروسي".لم يدرك جون إريك أن الرصاصة الزائفة قد تحدث إصابة حقيقية، لو تم إطلاقها من مسافة قريبة، وهو ما تعرض له وهو يلهو، وخضع لجراحة استمرت 5 ساعات، لمحاولة وقف النزيف، الذي أصابه في المخ، لكنه مات بعد 6 أيام، عن عمر 26 سنة.