نجوم واجهوا التنمر.. تعرفوا إليهم

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اقتحمت "السوشيال ميديا" عالم الفنانين والنجوم، فأصبح لا بد من وجود الفنان عبر حسابه الموثق، لتبادل التعليقات مباشرة مع الجمهور، ومع أنها نعمة كبيرة لكنها، أيضاً، نقمة على كثير منهم، فقد فتحت الأبواب للمتنمرين، لكي ينالوا بسهولة أهدافهم من مضايقة البشر، وتعرض عدد كبير من النجوم والنجمات لموجات تنمر عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصفتحدثت الفنانة لقاء الخميسي، في لقاءات متكررة، واشتكت عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، من تعرضها وزوجها لأنواع شتى من المضايقات والتنمر.وتنمر عدد من المتابعين على لقاء الخميسي، بسبب ارتداء بعض الملابس التي وصفوها بالجريئة، كما تنمروا لها بسبب نشرها فيديو تدريب على رقصة رفقة مدرب الرقص، وتنمروا لزوجها حارس المرمى الشهير لنفس الأسباب، وكاد الأمر يصل بينهما للطلاق بحسب ما أوضحت لقاء.آسر ياسين وزوجتهتعرضت زوجة الفتان آسر ياسين في مناسبات عدة للتنمر، حيث مارس البعض هذا السلوك غير الإنساني، بمجرد ظهورها مع زوجها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، أو لدى ظهورها معه في إحدى الصور.وعلق آسر ياسين على هذه الأمور، واصفاً إياها بأنها غير طبيعية وغير آدمية، لافتاً إلى أنه يحب زوجته كثيراً، ولا يلتفت لكل هذه التعليقات التي لا تعني له أي شيء.يسرا اللوزي وابنتهاعانت الفنانة يسرا اللوزي التنمر، لسبب غريب جداً، هو مرض ابنتها الصغرى بضعف السمع، ووصف أحد المتابعين يسرا بأنها "أم الطرشة"، لترد عليه الفنانة برسالة عظيمة، أبدت فيها استياءها من هذا الوصف، وفخرها بابنتها الناجحة، التي تبلي بلاءً حسناً قي حياتها، وبنفسها كأم مثابرة، تسعى لتوفير حياة جيدة لها، ولكافة الأطفال الذين يعانون قصور السمع.مايان السيدأكدت الفنانة الشابة مايان السيد تعرضها للتنمر بصورة مستمرة، لافتة إلى أنها تتأثر وتبكي بسبب هذه التعليقات، وفي رسالة لها عن تعرضها للتنمر، قالت: "أول مرة أحس بكمية التنمر والإهانة دي في حياتي.. بجد الموضوع يدايق والمتنمر ممكن يكون فاكر أنه بيهزر وبيضحك الناس لكنه بيجرح مشاعر الآخرين".