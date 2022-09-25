السجن سنة للفنان الشهير بسبب هذه التهمة.. ومحاميه يؤكد: "لم يكن في وعيه"

Advertisement

عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر، الأحد، الفنان مصطفى هريدي بالحبس سنة وكفالة ألفين جنيه وتعويض مدني 5 آلاف جنيه، بتهمة إصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ، بعدما صدمهم بسيارته.واستمعت النيابة العامة لأقوال المصابين في الحادث، الذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة "ملاكي"، فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.لم يحضر الجلسةوكانت النيابة قررت سابقا إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، لكنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم، فيما حضر دفاعه محامي نقابة المهن التمثيلية.ودفع أمام القاضي بخلو الأوراق من ثمة دليل فني سوى أقوال الضحايا الـ4 الذين قالوا إن الفنان كان يسير بسرعة جنونية، موضحًا أن الرادار على الطريق لم يرصد أي مخالفة لسيارة المتهم.