نجمات يكشفن عن معاناتهنّ أمراضاً نفسية.. تعرفوا إليهنَّ!

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تصيب مشاكل الصحة العقلية والأمراض النفسية الجميع، فلا تفرق بين مشاهير أو أشخاص عاديين، ومع انتشار ثقافة التحدث عن الصحة النفسية والاهتمام بها، تجرأت العديدات من النجمات العالميات والعربيات، وكشفن معاناتهن المشاعر السلبية، ومعاركهن اليومية مع المرض النفسي، ما دفعهن إلى زيارة عيادات الأطباء النفسيين.في ما يلي، أبرز النجمات اللواتي كشفن معاناتهن:1. أديلتحدثت النجمة أديل، بشكل صريح، عن معركتها مع اكتئاب ما بعد الولادة، حيث أكدت أنها عانت كثيراً، خاصة أنها حاولت إخفاء ذلك لوقت طويل، فلم تتحدث مع أي شخص حول مرضها، وحياتها النفسية التي كانت تقاتل من أجلها.2. كيندال جينرعلى الرغم من الحياة الفارهة، التي تعيشها سيدات كارداشيان - جينر، فإنهن كثيراً ما يكشفن عن المعاناة النفسية، التي يعشنها، خاصة كيندال جينر، التي أكدت في مقابلة إعلامية، معاناتها مرض القلق الدائم، ونوبات الهلع التي توقظها في منتصف الليل.3. الليدي غاغاحققت النجمة العالمية، ليدي غاغا، الكثير من الشهرة في الغناء والتمثيل، لكن ذلك لا يمنع المرض النفسي من معرفة طريقها؛ فقد أكدت أنها عانت، عام 2016، اضطراب ما بعد الصدمة.4. غادة عبدالرازقلم تكن النجمات العالميات وحدهن اللواتي كشفن عن أمراضهن النفسية، لكن تجرأت الفنانات العربيات أيضاً عن التحدث حول حكاياتهن مع الأطباء النفسيين والمشاعر المختلطة التي يشعرن بها، فقد تحدثت النجمة المصرية غادة عبدالرازق عن تعرضها لسنوات طويلة لمرض الاكتئاب والوسواس القهري، الذي دفعها إلى الانتحار، وزيارتها الطبيب النفسي لمدة وصلت إلى 18 عاماً.5. أصالةكذلك النجمة السورية، أصالة، صرحت من قبل بأنها تزور طبيبها النفسي باستمرار، حتى تتمكن من التعافي من آثار الطلاق من زوجها السابق طارق العريان.6. أنغامالنجمة المصرية أنغام، أيضاً، صرحت - بشكل علني - في أحد البرامج التلفزيونية عن خضوعها لأدوية مضادة للاكتئاب لمدة 5 سنوات، لكنها اضطرت إلى إيقاف العلاج للعودة إلى حياتها الطبيعية، بعدما إصابتها بتبلد المشاعر.7. هند صبريتتمتع النجمة التونسية، هند صبري، بشخصية قوية، لكن هذا لم يمنعها من اللجوء إلى الطبيب النفسي، بعد انفصال والديها عندما كانت لاتزال طفلة صغيرة، ومرة أخرى عندما دخلت عالم التمثيل والفن، فقد قالت: "جميعاً مجانين ونعاني أمراضاً نفسية، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى شخص يساعدنا على استعادة التوازن بعد الصدمات القاسية في حياتنا".