الخلاف بين أحلام و اصالة يتأزم... و تركي آل الشيخ يتدخل

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لا يزال خلاف الفنانة السورية اصالة نصري و الفنانة الاماراتية احلام الشامسي يتصاعد خصوصا بعد ظهوره على منصات السوشال ميديا.راى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان هذا الخلاف لا يتعدى كونه مزاحا و ذلك بهدف للترويج لبرنامجهم الجديد "سعودي ايدول" الذي ستكون كل من اصالة واحلام اعضاء لجنة التحكيم فيه، بالاخص و ان استخدمتا وجوها ضاحكة خلال حديثهما.وجاء في تغريدة لـ أحلام : "ههههه من هاللحظه خربت ههههه اصاله استعدي للحرب العالميه الثالثه واخيراً اتمناك في السماء لقيتك في الارض من زمان ادعي ربي وجات الفرصه لين عندي."لترد اصالة نصريك "حلّومه لاتخلّيني أفقد أعصابي وأنا عصبيّه مو منّ أوّلها وحطّيت لّك كلّ الشدّات لألفت نظرك ّ ّ بدنا نستمتع بصحبتنا الّلي رجعت من كمّ يوم وقلنا عقلنا وكبرنا شوي."ومن ثم علقت احلام :"سلامه عقلك حياتي اصوله ياليت تشوفين سنابي وتعرفين شكثر احبك."و كان لافتا تدخل المسشتار تركي آل الشيخ حيث قال :"لا خربت الهدنه ابشركم.. عليكي باحلام وماجد بيكون معك تحت تأثير فائق احلام ضروري تضبط اصيل."وختمت احلام حديثها قائلة :"مسائك ورد يا بوناصر الغالي بالنسبه لي لا تخاف علي فأنا خريجه مدرسه آيدول وذا فويس فأهلا بضيوفي اصاله وماجد واصيل وفي ارضي السعوديه وياسلام بحطهم في عيوني وخصوصاً اصااله بتكون في بؤبؤ العين غلاوتك ههههه."