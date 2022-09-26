بعد رسالة وفاء الكيلاني.. تيم حسن: "انشاء الله ما تنضرب الإيرادات"

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تصدر اسم الممثل السوري تيم حسن بعد ظهوره في حفل افتتاح فيلم الهيبة في دبي الى جانب مجموعة من الفنانين كزينة مكي، ايميه صياح، منى واصف.وشوهدت وفاء الكيلاني في ظهور نادر لها برفقة تيم حسن خلال دخولهما معًا الى قاعة عرض فيلم "الهيبة" لأول مرة أمام الصحافة.ويعتبر هذا الظهور نادرا اذ يحرص تيم على إبقاء حياته الخاصة بعيدة عن الاعلام.من جهة اخرى، وجهت وفاء الكيلاني رسالة لزوجها عبرت فيها عن فخرها به وقالت فيها انها لا تخاف عليه و هو مع ايقونة الدراما السورية منى واصف والمخرج سامر البرقاوي.كما اعتمد تيم حسن إطلالة جديدة ومغايرة إذ حلق ذقنه مع إبقاء شاربيه الكثيفين، حيث سخر من شكله، قائلًا أمام الحضور: "إن شاء الله يا رب تحبوه، وإن شاء الله ما تنضرب الإيرادات بعد ما حلقت ذقن جواد."