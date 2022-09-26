بعد تواجدها مع ليوناردو دي كابريو في ايطاليا.. هذا ما فعله زين مالك!

ذكر موقع ET الأميركي أن النجم ليوناردو دي كابريو يمضي حالياً بعض الوقت في ميلانو، مع عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد التي تتواجد هناك من أجل أسبوع الموضة في ميلانو، ما يؤكد أن العلاقة بينهما تتخذ منحى جدياً.

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وكانت العلاقة قد ظهرت للإعلام بعد أن تم رصد الثنائي لأول مرة في كاسا سيبرياني في مدينة نيويورك مؤخراً.

وأكدت مجلة People وجود علاقة عاطفية تجمع ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للثنائي أثناء حفل أقيم في مدينة نيويورك.

ونقلت عن مصدر مقرب من الثنائي قوله "يشبهان بعضهما البعض ويقضيان وقتاً ممتعاً"، وأنه على الرغم من أن ليوناردو أنهى علاقته منذ مدة قصيرة بحبيبته عارضة الأزياء كاميلا مورون إلا أنه يواعد جيجي حديد في الوقت الحالي.

وأكد المصدر أن علاقتهما في نفس الدوائر وسيريان بعضهما البعض في الأحداث والمطاعم والتجمعات كما كانا دائماً، إلا أن ما كان يبعد فكرة تواصلهما أنهما كانا مرتبطين، ولكن بعد انفصال ليوناردو بدأت علاقته بجيجي تأخذ منحى آخر.

كما أشار المصدر إلى أن الثنائي لا يرغبان في إعطاء مسمى لعلاقتهما في الوقت الحالي أو الإعلان عنها قبل أن يتأكدا من مشاعرهما خاصة وأن النجم لا يريد أن تصبح علاقته الرومانسية مع جيجي حديد استعراضاً، بل يريد للأمور أن تأخذ وقتها الكافي.

وكانت مجلة Page Six قد ذكرت أن نجم هوليوود الشهير ليوناردو دي كابريو كان موجوداً في حفل إطلاق عارضة الأزياء جيجي حديد خط ملابسها الجديد في أحد الأماكن الخاصة بالاحتفال في مدينة نيويورك.

كما نقلت المجلة عن مصدر خاص أن ليوناردو وجيجي، التي كانت مرتبطة بزين مالك، تعارفا مؤخراً من خلال أصدقاء مشتركين في نيويورك، الأمر الذي أشعل شرارة الإعجاب بينهما.

وفي السياق عينه ورد في تقرير موقع "Life and style"، نقلاً عن صديق مقرب من ليوناردو أنه التقى مؤخراً أكثر من مرة بجيجي حديد هذا الصيف.

وكانت جيجي حديد قد احتفلت منذ أيام بذكرى ميلاد ابنتها كاي من النجم زين مالك.

واحتفلت النجمة ببلوغ ابنتها عامها الثاني بنشر صورة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وعبر خاصية الستوري، وقامت بالإشارة إلى حبيبها السابق ووالد طفلتها على الصورة كما كتبت: "ملاكنا أكملت عامها الثاني".

واللافت أن زين مالك لم يقم بأي رد فعل على الصورة، بل على العكس قام النجم بإلغاء متابعته لجيجي، في حين لم تقم هي بنفس الفعل.