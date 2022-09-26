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فنون ومشاهير

"دونت ووري دارلينج" يتصدر إيرادات السينما الأميركية

Lebanon 24
26-09-2022 | 16:00
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تصدر فيلم الغموض والإثارة الجديد "دونت ووري دارلينج" إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا19.2 مليون دولار.

والفيلم من بطولة فلورنس بيو وهاري ستايلز وأوليفيا وايلد وجيما تشان ومن إخراج أوليفيا وايلد.
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وتراجع فيلم الحركة التاريخي "ذا وومان كينج" من المركز الأول إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 11.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة فيولا ديفيس وثوسو مبيدو ولاشانا لينش وجون بويجا ومن إخراج جينا برنس-بيثوود.

وجاء فيلم الإثارة والخيال العلمي القديم الجديد "أفاتار" في المركز الثالث مسجلا إيرادات بلغت عشرة ملايين دولار.

والفيلم من بطولة سام ورذينجتن وزوي سالدانا وستيفن لانج وميشيل رودريجيز ومن إخراج جيمس كاميرون.

وتراجع فيلم الرعب والإثارة "باربريان" من المركز الثاني إلى المركز الرابع مسجلا 4.8 مليون دولار.

والفيلم من بطولة جورجينا كامبل وبيل سكارسجارد وجاستين لونج ومن إخراج زاك كريجر.

كما تراجع فيلم الرعب "بيرل" من المركز الثالث إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت 1.9 مليون دولار.

والفيلم من بطولة ميا جوث وديفيد كورينسويت ومن إخراج تي وست.
 
 
(سكاي نيوز)
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