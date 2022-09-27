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فنون ومشاهير

فيديو ينتشر: منى واصف تحرج زينة مكي.. شاهدوا ردة فعلها بعد رؤية عدد "التاتو" على يد الأخيرة (فيديو)

Lebanon 24
27-09-2022 | 00:44
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وجهت الممثلة السورية منى واصف نظرة غريبة للممثلة زينة مكي في كواليس عرض فيلم "الهيبة" في دبي.

 

وظهرت واصف وهي تحتضن مكي وتنظر إليها متفاجئة من جمال إطلالتها، حيث اختارت الأخيرة فستانا ضيقا باللون الأخضر من دون أكمام أظهر التاتو على يديها.

 

وأبدت النجمة السورية اعجابها الشديد بالأخيرة عبر نظراتها التي أضحكت الحضور خلال التقاط الصور وإجراء اللقاءات الصحفية.

 

وحاولت زينة التأكد من ذلك الإعجاب عبر سؤال وجهته لها قائلة: "تاتو  عاجبينك" لترد واصف "كتير حلوين".

 

وتابعت واصف التي اشتهرت بشخصية "أم جبل" بقولها "شي ما حصل" في إشارة إلى منها إلى إعجابها الشديد.

 

الأمر الذي أظهر للجميع مدى حب وتعلق كادر العمل بالفنانة السورية وحبهم لها على الرغم من الفارق الكبير بينهما في العمر والخبرة.

(تريند)

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