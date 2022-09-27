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فنون ومشاهير

نادين الراسي ترد على إحدى متابعات شقيقها الراحل جورج.. ما قالته مؤثر (صورة)

Lebanon 24
27-09-2022 | 03:37
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ردت الممثلة نادين الراسي على تغريدة كتبتها إحدى متابعات شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي، عبّرت فيها عن حبها الكبير للراحل وروت معاناتها.

 

وكتبت المتابعة في تغريدتها: "نادين يا رب تشوفي رسالتي وتردي.. انا من أصول لبنانية عايشة بمصر.. انا بموت في جورج، والحزن عليه كبير لدرجة اني داخلة عملية بالقلب وانا عمري 26  سنة.. كتييير موجوعة  لدرجة اني اروحله وبدعي اني اروح لعندو واخلص من وجع قلبي".

 

تغريدة هذه الشابة استدعت ردا مباشرا من نادين، التي وجهت لها رسالة ونصيحة، قالت فيها: "ما حزرتيش أبدا.. بدّك تعملي العمليّة بقلب قوي وترجعي أقوى.. هيدا إذا فعلا بتحبّي جورج، وما تنسي في ناس بتحبَك وبحاجة إلك، فما تكوني أنانيّة ووزّعي حُبّك لجورج عكلّ اللي حواليكي، وهيك بتفرّحي جورج".

 

ولاحقا ردت الشابة على نادين بالقول: "انتي الحب والعطاء والمحبة.. انا قلبي اتكسر من بعد موت جورج.. ان شالله العملية راح تم الساعة ٨ ادعيلي.. والله ورحمة بيي مافي فرض بصلّيه ولا وقت بيمر الا وانا بدعي الو البطل حبيبي جورج الراسي  وانتي والله والله روح قلبي".

 

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وقد لاقى المنشور تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين أشادوا بتصرف نادين وترحموا على شقيقها جورج الذي توفي بحادث سير مروع على طريق المصنع، كما تمنوا الشفاء للشابة العشرينية.

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