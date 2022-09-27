للمرة الثانية: نسرين طافش تحذف صور زوجها.. فهل انفصلا؟

فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها مرة أخرى، بعدما قامت بحذف صورها مع زوجها من حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي ليعود الحديث مجددا عن إنفصالها.
وكتبت نسرين بعد حذفها لصور زوجها مباشرة، منشور عبر خاصية الستوري على حسابها على "إنستغرام" قالت فيه: "إعتزل ما يؤذيك".
وأثارت هذه الخطوة الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين رجحوا أن تكون الأخيرة قد إنفصلت عن زوجها خاصة بعدما توقفت عن نشر فيديوهات وصور تجمعهما معا كما كانت في السابق بالإضافة إلى حذف جميع الصور التي تجمعهما معا من على حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي وكذلك منشوراتها التي تكتبها والتي تتحدث فيها عن الأذية وأنها مقبلة على مرحلة جديدة في حياتها.