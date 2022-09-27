للمرة الثانية: نسرين طافش تحذف صور زوجها.. فهل انفصلا؟

فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها مرة أخرى، بعدما قامت بحذف صورها مع زوجها من حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي ليعود الحديث مجددا عن إنفصالها.

وكتبت نسرين بعد حذفها لصور زوجها مباشرة، منشور عبر خاصية الستوري على حسابها على "إنستغرام" قالت فيه: "إعتزل ما يؤذيك".

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