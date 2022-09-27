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فنون ومشاهير
الممثل الشهير يواعد عارضة أزياء تصغره بـ27 عاماً بعد انفصاله.. شاهدوا جمالها (صورة)
Lebanon 24
27-09-2022
|
07:24
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بينما يدخل الممثل الأميركي، براد بيت، عالم الجمال من خلال إطلاق خط للعناية بالبشرة، يناسب الرجال والنساء معاً، يبدو أنه على الطرف الآخر يتصدر عناوين الأخبار بأمرٍ يخص علاقاته العاطفية.
وفي التفاصيل التي نقلها موقع "Page Six"، فإن النجم البالغ من العمر 58 عاماً التقى عارضة أزياء "فيرساتشي"، إميلي راتاجكوفسكي، أكثر من مرة، وأمضيا الوقت معاً عدة مرات، إلا أنهما لا يتواعدان بشكلٍ رسمي.
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وأشار المصدر المطلع، أيضاً، إلى أن بيت شوهد مع أشخاص آخرين في الأشهر الأخيرة، وأنه لا يواعد أي شخصٍ على وجه الخصوص.
ومع ذلك، يضيف بعض المطلعين على هذه العلاقة الغامضة بعض الشيء بأن على الجمهور أن "يترقب ما سيحدث"، في إشارةٍ منهم إلى أن العلاقة قد تتخذ مساراً جدياً في الأيام القليلة القادمة.
جاء ذلك، بعدما انطلقت مزاعم، في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، تؤكد أن بيت وعارضة الأزياء البالغة من العمر 31 عاماً، يتواعدان سراً منذ فترةٍ، خصوصاً بعدما رفعت الأخيرة دعوى طلاقٍ من زوجها المنتج سيباستيان بير ماكلارد، الذي تزوجته في عام 2018، ورحبت بطفلها منه عام 2021.
في غضون ذلك، لايزال بيت يعيش أزمة طلاقه من الممثلة أنجلينا جولي، وتشهد ساحات المحاكم على مشاكلهما العائلية والمالية.
المصدر: زهرة
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