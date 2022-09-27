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فنون ومشاهير

بسمة بوسيل تحسم جدل طلاقها من تامر حسني بهذه الطريقة (صورة)

Lebanon 24
27-09-2022 | 14:00
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بعد جدل واسع وانتشار أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تؤكد انفصال النجم تامر حسني عن زوجته الفنانة المغربية المعتزلة ومصمّمة الأزياء بسمة بوسيل، وذلك بعد حذفها لكل صورها من "إنستغرام"، بما فيها الصور التي تجمعها بزوجها، بسبب خلافات حدثت بينهما وتتعلق بأهلها، حسمت بسمة بوسيل ذلك الجدل حيث نفت بطريقة غير مباشرة كل الإشائعات التي تزعم انفصالها عن تامر.
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ونشرت بسمة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها في "إنستغرام" أغنية تامر "حياتنا" من فيلمه الجديد "بحبك"، وعلّقت عليها قائلةً: "واحدة من أفضل أغاني تيمو".
 


يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتشر فيه خبر انفصال الثنائي ثم عودتهما مرة أخرى، بدون تصريح رسمي منهما، حيث سبق وألغت بسمة بوسيل متابعة تامر حسني من دون سبب واضح، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان فنانة مغربية تدعى جليلة ارتباطها بتامر عبر بثّ مقطع فيديو لها على "إنستغرام" ووضعها في خلفية الفيديو أغنية لتامر حسني، مما أدى إلى انتشار العديد من الشائعات بأنها السبب في انفصال الثنائي.
المصدر: لها
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