بسمة بوسيل تحسم جدل طلاقها من تامر حسني بهذه الطريقة (صورة)

Advertisement

بعد جدل واسع وانتشار أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تؤكد انفصال النجم تامر حسني عن زوجته الفنانة المغربية المعتزلة ومصمّمة الأزياء بسمة بوسيل، وذلك بعد حذفها لكل صورها من "إنستغرام"، بما فيها الصور التي تجمعها بزوجها، بسبب خلافات حدثت بينهما وتتعلق بأهلها، حسمت بسمة بوسيل ذلك الجدل حيث نفت بطريقة غير مباشرة كل الإشائعات التي تزعم انفصالها عن تامر.ونشرت بسمة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها في "إنستغرام" أغنية تامر "حياتنا" من فيلمه الجديد "بحبك"، وعلّقت عليها قائلةً: "واحدة من أفضل أغاني تيمو".