بعد نفي سوريا.. محمد رمضان في وضع محرج لهذا السبب!

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لم تكد تمضي ساعات قليلة على تكذيب نقابة الفنانين السوريين تصريحات الفنان محمد رمضان حول إحيائه حفلاً في دمشق يوم 6 تشرين الأول المقبل حتى كذّبت وزارة الثقافة القطرية ما أعلنه رمضان حول إقامة حفل غنائي في قطر.وكان رمضان قد نشر عبر حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها وهو يوقّع عقد حفل جديد وعلّق عليها قائلاً: "وأخيراً أقوى حفلة في قطر الشقيقة الغالية بإذن الله الخامس والعشرون من تشرين الثاني... أشوفكم على خير وتمنياتي لكم بدوام النجاح والتوفيق أميراً وشعباً".إلا أن وزارة الثقافة القطرية نفت في بيان لها منح الفنان محمد رمضان رخصة لإقامة حفل فيها الفترة المقبلة، حيث كتب الحساب الرسمي للوزارة عبر "تويتر"، رداً على استفسارات الجمهور بشأن إقامة حفل لمحمد رمضان: "نود التنبيه أن الوزارة لم تعط محمد رمضان أي رخصة لإقامة الحفل".وسبق وأصدرت نقابة الفنانين السوريين بياناً بشأن حفل محمد رمضان في سوريا، قالت فيه إن لا صحة للأنباء المتداولة حول إقامة محمد رمضان حفلاً في دمشق، سواء من طريق القطاع العام أو الخاص.