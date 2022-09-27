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فنون ومشاهير
أصالة تكشف سرّ خلع حذائها على المسرح!
Lebanon 24
27-09-2022
|
23:00
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علّقت الفنانة السورية أصالة على سبب تغيّر ملامحها، خاصة بعد ملاحظة الجمهور لذلك خلال إحيائها آخر حفلاتها على مسرح "كوكا كولا آرينا" في دبي، بمشاركة الفنانين أصيل هميم وفؤاد عبد الواحد.
وخلال لقائها مع برنامج the insider قالت أصالة: "ده موضوع يطول شرحه، فيه أشياء كثيرة، لسة في طور الشفاء مخفتش على الآخر وده موضوع لازم أقعد فيه على كرسي ونحكي فيه من الأول".
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وأشارت أصالة إلى أنها تحب كثيراً ألبومها الأخير الذي يحمل اسم "شايفة فيك"، وخصوصاً أغنيات "غلبان"، "بالسلامة"، "زي المعجزات"، "فقدت نفسي"، موجهةً رسالة شكر لزوجها فايق حسن الذي ساعدها وكان له دور أساسي في ظهور الألبوم الى النور، وكانت اختياراتهما واضحة ومتفقين عليها.
كما تحدثت أصالة عن سبب خلعها المتكرر للحذاء على المسرح، مؤكدة أن ذلك يسهّل حركتها أكثر وهي تغني.
من ناحية أخرى، كشفت أصالة تفاصيل مشاركتها في برنامج "سعودي أيدول" لاكتشاف المواهب، والذي من المقرر عرضه في شهر كانون الأول المقبل.
وقالت أصالة خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي": "هيكون فيه مناوشات بيني وبين أحلام في برنامج "سعودي أيدول" ولكن لن نتنافس على الأزياء؛ لأن دا أول موسم وقررت أمشي على قد حالي وأزيائي هتكون بسيطة". وأضافت: "معظم مجوهراتي باستعيرها من أصدقائي أو زوجي بيشتريها ليا؛ لأن لازم أغيّر وأبدّل في المجوهرات وأنا لا أملك هذا الكم منها".
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