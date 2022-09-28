Advertisement

فنون ومشاهير

شائعات الطلاق تلاحق تيم حسن ووفاء الكيلاني.. ما قاله مفاجئ!

Lebanon 24
28-09-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-994919-637999498486321727.JPG
Doc-P-994919-637999498486321727.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ردّ الفنان تيم حسن على شائعات انفصاله عن زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، قائلاً: "نحن معاً، هذه الأشياء لا ألتفت لها ولا وفاء تلتفت لها والحمد لله الله يخليها لي ويخليلكم كل حبايبكم".

وخلال لقاء له مع برنامج "صباح الخير يا عرب" المذاع عبر قناة mbc،  أضاف: "زوجتي آخذ رأيها في أعمالي هي صاحبة رأي وناقدة فنية بامتياز وعندها تراكم من المشاهدات السينمائية والتلفزيونية فاجأني، هي سند حقيقي وكل مشوار الحياة الناجح يكون بوجود الشريك الصحيح والاحتواء والحب الحقيقي".
Advertisement

وكانت وفاء الكيلاني قد حرصت على دعم تيم حسن خلال العرض الخاص لفيلمه "الهيبة"، وهو ختام لمسلسل "الهيبة" بعد عرض أجزائه الخمسة، وهو من إخراج سامر البرقاوي وتأليف سامر نصر الله، ويشارك في بطولته: زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، محمد عقيل، وعبدو شاهين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-09-28
03:45 | 2022-09-28
02:23 | 2022-09-28
00:18 | 2022-09-28
23:00 | 2022-09-27
16:00 | 2022-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website