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فنون ومشاهير
شائعات الطلاق تلاحق تيم حسن ووفاء الكيلاني.. ما قاله مفاجئ!
Lebanon 24
28-09-2022
|
02:00
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ردّ الفنان تيم حسن على شائعات انفصاله عن زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، قائلاً: "نحن معاً، هذه الأشياء لا ألتفت لها ولا وفاء تلتفت لها والحمد لله الله يخليها لي ويخليلكم كل حبايبكم".
وخلال لقاء له مع برنامج "صباح الخير يا عرب" المذاع عبر قناة mbc، أضاف: "زوجتي آخذ رأيها في أعمالي هي صاحبة رأي وناقدة فنية بامتياز وعندها تراكم من المشاهدات السينمائية والتلفزيونية فاجأني، هي سند حقيقي وكل مشوار الحياة الناجح يكون بوجود الشريك الصحيح والاحتواء والحب الحقيقي".
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وكانت وفاء الكيلاني قد حرصت على دعم تيم حسن خلال العرض الخاص لفيلمه "الهيبة"، وهو ختام لمسلسل "الهيبة" بعد عرض أجزائه الخمسة، وهو من إخراج سامر البرقاوي وتأليف سامر نصر الله، ويشارك في بطولته: زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، محمد عقيل، وعبدو شاهين.
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