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فنون ومشاهير

فنان لبنان يثير الجدل: "معروض عليي إترشّح لرئاسة الجمهوريّة"

Lebanon 24
28-09-2022 | 05:00
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غرّد الفنان اللبناني زين العمر عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، فدوّن "أنا مسيحي ماروني معروض عليي إترشّح لرئاسة الجمهوريّة متل كل الموارنة".

وتابع زين العمر تغريدته بتحذيرٍ قال فيه: "أنا عم حذّركن أوعا حدا ينتخبني لأنو عندي 4 أصهرة بصير بدي وظّفهم. ما تقولوا ما قلتلكن".
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وكان لافتاً أن الفنان زين العمر قام بحذف تغريدته بعد ساعاتٍ من نشرها على حسابه الرسمي.


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