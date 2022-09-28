فنان لبنان يثير الجدل: "معروض عليي إترشّح لرئاسة الجمهوريّة"

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غرّد الفنان اللبناني زين العمر عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، فدوّن "أنا مسيحي ماروني معروض عليي إترشّح لرئاسة الجمهوريّة متل كل الموارنة".وتابع زين العمر تغريدته بتحذيرٍ قال فيه: "أنا عم حذّركن أوعا حدا ينتخبني لأنو عندي 4 أصهرة بصير بدي وظّفهم. ما تقولوا ما قلتلكن".وكان لافتاً أن الفنان زين العمر قام بحذف تغريدته بعد ساعاتٍ من نشرها على حسابه الرسمي.