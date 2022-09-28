بعد انفصالها عن حبيبها.. كلوي كارداشيان بين أحضان ميشيل موروني في ميلانو

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أثارت نجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتشار صورتها برفقة الممثل الإيطالي ميشيل موروني خلال أسبوع الموضة في ميلانو.ورصدت عدسات المصورين كلوي كارداشيان، 38 عاما، في وضعية قريبة جداً من النجم الإيطالي، 31 عاما، قبل عرض أزياء "دولتشي أند غابانا" في نهاية الأسبوع.ونشر ميشيل موروني صورةً عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام مع كلوي كارداشيان خلف كواليس عرض الأزياء، ظهر فيها يلف ذراعه حولها.