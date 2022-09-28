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فنون ومشاهير

مُفاجأة من العيار الثقيل: "العيلة ما بدها صوت نادين الراسي".. هذا ما كشفه طوني أبي كرم (فيديو)

Lebanon 24
28-09-2022 | 02:23
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شارك المؤلّف الغنائي طوني أبي كرم في برنامج Pop Quiz مع المقدم دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك وفجّر مفاجأةً من العيار الثقيل حول الديو بين الممثلة نادين الراسي وشقيقها الفنان الراحل جورج الراسي.

 

وقال أبي كرم في البرنامج: "قبل سنوات، جاء جورج الراسي مع شقيقته نادين الى الاستديو لتسجيل الأغنية الّتي تحمل توقيعي وتوقيع نيكولا شبلي، وبالفعل قام جورج مع نادين بوضع صوتهما على الأغنية".

 

وتابع في معلوماتٍ يكشفها للمرّة الأولى قائلاً: "لسببٍ ما، طلبت محامية عائلة آل الراسي تجميد الأغنية وعدم بثها، بالرغم من أنها ليست وكيلة الراحل جورج الراسي كما انها ليست محامية نادين ".

 

وأضاف: "قالولي ما بدن هلق الغنية ويكون فيها صوت نادين.. شو مشاكلهم أنا ما خصني". وأكّد طوني انّه لم يحاول التواصل مع نادين الراسي في هذا الشأن.

وأكد ابي كرم ان حقوق الأغنية هي ملكه وملك نيكولا شبلي، وتابع: "كانت الأغنية ستكون بمثابة إهداء لروح جورج الراسي، وإذا أصرّت العائلة على رفضها بث الديو، من حقّنا إصدار الأغنية بصوت فنانين آخرين".

 

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(lbci)

المصدر: ال بي سي
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