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فنون ومشاهير
فنانة شهيرة تثير الجدل بفستان زفاف.. هل ارتبطت بالممثل الوسيم؟ (صورة)
Lebanon 24
28-09-2022
|
08:00
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أشعلت الفنانة مي عز الدين مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مجموعة صور لها وهي ترتدي فستان زفاف، ما دفع عدداً كبيراً من جمهورها لأن يعتقد أنها من ليلة زفافها، وتداول الكثير من نشطاء مواقع التواصل صورا جمعتها بالفنان أحمد السعدني في ماولة لإعادة فكرة ارتباطهما إلى المشهد من جديد.
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وأدى انتشار صورة مي عز الدين، بفستان الزفاف، إلى اعتقاد الكثير من متابعيها بأن تلك الصورة هي فعلا من ليلة زواجها، وربطوا بينها وبين أحمد السعدني مؤكدين أنه العريس.
وكانت قد أثيرت شائعة ارتباط مي والسعدني منذ فترة إلا أن مقربين منها أكدوا في تصريحات سابقة أن كل ما يربط بين الاثنين علاقة صداقة قوية، فقد تعاونا في أكثر من عمل سابق منها مسلسل "وعد" عام 2016.
يذكر أن مي عز الدين، لم تتزوج حتى الآن وترفض الفكرة لأسباب شخصية، لكن دوما ما تطاردها العديد من شائعات الزواج خلال السنوات الماضية، لكن المرة الوحيدة التي أعلنت فيها خطبتها بالفعل كانت عام 2009 حينما تمت خطبتها للاعب كرة القدم الشهير محمد زيدان، لكن الخطبة لم تستمر سوى أشهر قليلة وبعدها أعلنا انفصالهما.
المصدر: لها
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