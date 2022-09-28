Advertisement

فنون ومشاهير

«الرجل الصعيدي» يلازم جمال سليمان.. هذه المرة مع نيللي كريم

Lebanon 24
28-09-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-995099-637999828201977851.jpg
Doc-P-995099-637999828201977851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعود الفنان السوري، جمال سليمان، لتقديم شخصية "الرجل الصعيدي"، بعد عشر سنوات من تقديمه هذه الشخصية آخر مرة في مسلسل "سيدنا السيد"، الذي عرض عام 2012.

ولا يعد سليمان غريباً على شخصية "الرجل الصعيدي"، إذ كان حضوره الأول في الدراما المصرية عام 2006، من خلال شخصية رجل صعيدي في مسلسل "حدائق الشيطان"، قبل أن يقدمها مجدداً في مسلسل "أفراح إبليس" على جزءين عرضا عامَيْ 2009 و2019.
Advertisement

ويخوض سليمان غمار المنافسة الدرامية الرمضانية المقبلة بشخصية "رجل صعيدي"، في مسلسل "ولو بعد حين"، إلى جانب الفنانة نيللي كريم، التي ستقدم شخصية امرأة صعيدية لأول مرة.

والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار د.مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وسيبدأ تصويره منتصف شهر نوفمبر المقبل، ويشارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم وجمال سليمان، كلٌّ من: سهير رمزي، محمود عبدالمغني، وناهد السباعي. وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، تحت عنوان عريض هو عودة الحقوق لأصحابها مهما مر الزمن.

وكان آخر ظهور فني لسليمان في دراما رمضان الماضي، في مسلسلَي "الاختيار 3"، و"مين قال"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي "لايت"، وشاركه بطولته عدد من الفنانين الشباب، أبرزهم: أحمد داش، ديانا هشام، وجمال عبدالناصر، وهو من تأليف عبدالعزيز النجار، ومن إخراج نادين خان.

 
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:30 | 2022-09-28
14:00 | 2022-09-28
11:00 | 2022-09-28
09:20 | 2022-09-28
08:00 | 2022-09-28
05:00 | 2022-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website