«الرجل الصعيدي» يلازم جمال سليمان.. هذه المرة مع نيللي كريم

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يعود الفنان السوري، جمال سليمان، لتقديم شخصية "الرجل الصعيدي"، بعد عشر سنوات من تقديمه هذه الشخصية آخر مرة في مسلسل "سيدنا السيد"، الذي عرض عام 2012.ولا يعد سليمان غريباً على شخصية "الرجل الصعيدي"، إذ كان حضوره الأول في الدراما المصرية عام 2006، من خلال شخصية رجل صعيدي في مسلسل "حدائق الشيطان"، قبل أن يقدمها مجدداً في مسلسل "أفراح إبليس" على جزءين عرضا عامَيْ 2009 و2019.ويخوض سليمان غمار المنافسة الدرامية الرمضانية المقبلة بشخصية "رجل صعيدي"، في مسلسل "ولو بعد حين"، إلى جانب الفنانة نيللي كريم، التي ستقدم شخصية امرأة صعيدية لأول مرة.والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار د.مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وسيبدأ تصويره منتصف شهر نوفمبر المقبل، ويشارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم وجمال سليمان، كلٌّ من: سهير رمزي، محمود عبدالمغني، وناهد السباعي. وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، تحت عنوان عريض هو عودة الحقوق لأصحابها مهما مر الزمن.وكان آخر ظهور فني لسليمان في دراما رمضان الماضي، في مسلسلَي "الاختيار 3"، و"مين قال"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي "لايت"، وشاركه بطولته عدد من الفنانين الشباب، أبرزهم: أحمد داش، ديانا هشام، وجمال عبدالناصر، وهو من تأليف عبدالعزيز النجار، ومن إخراج نادين خان.