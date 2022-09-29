جيهان عبد العظيم تعلن انفصالها عن زوجها: نصيب والحمد لله على كل شيء

أعلنت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم انفصالها عن زوجها الكاتب المصري إياد إبراهيم.

وقالت جيهان في منشور على "فيسبوك": "لما كنت صغيرة امي وابي نفصلوا كنت كتير انقهر وكل سنة أكبر وتكبر حاجتي لأسرة مكونة من ام واب زعلت منهم كتير بس لما كبرت ادركت انه الموضوع نصيب وكل شي من الله يا محلاه انا واياد ابراهيم انفصلنا الحمد لله على كل شي".

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وتفاعل عدد من متابعي جيهان وزملائها وأصدقائها مع الخبر وتمنوا لها الخير والتوفيق في حياتها. وتفاعل عدد من متابعي جيهان وزملائها وأصدقائها مع الخبر وتمنوا لها الخير والتوفيق في حياتها.

وكانت جيهان قد أعلنت في العام 2019 أنها قد بدأت بإجراءات الطلاق بينها وبينها زوجها قبل ان تعود عن القرار وتنشر رسالة حينها قالت فيها: اصعب شي قرارات اللي بتتاخد بعصبية ومنندم عليها.. مافي زوجين مابمروا بمرحلة ممكن يعصبوا وياخدوا قرار غلط.. بس الرجوع عن الغلط احلى شي بكون لما منكتشف قديش منحب بعض... نحنا بخير ومع بعض ونشالله طول العمر.. والله يخليلي اياد زوج واخ وحبيب وشكرا لكل اللي كان ايجابي لانو الناس مواقف ".