Advertisement

فنون ومشاهير

جيهان عبد العظيم تعلن انفصالها عن زوجها: نصيب والحمد لله على كل شيء

Lebanon 24
29-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-995289-638000366469627446.jpg
Doc-P-995289-638000366469627446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم انفصالها عن زوجها الكاتب المصري إياد إبراهيم.
وقالت جيهان في منشور على "فيسبوك": "لما كنت صغيرة امي وابي نفصلوا كنت كتير انقهر وكل سنة أكبر وتكبر حاجتي لأسرة مكونة من ام واب زعلت منهم كتير بس لما كبرت ادركت انه الموضوع نصيب وكل شي من الله يا محلاه انا واياد ابراهيم انفصلنا الحمد لله على كل شي".
Advertisement
 

 

وتفاعل عدد من متابعي جيهان وزملائها وأصدقائها مع الخبر وتمنوا لها الخير والتوفيق في حياتها.
وكانت جيهان قد أعلنت في العام 2019 أنها قد بدأت بإجراءات الطلاق بينها وبينها زوجها قبل ان تعود عن القرار وتنشر رسالة حينها قالت فيها: اصعب شي قرارات اللي بتتاخد بعصبية ومنندم عليها.. مافي زوجين مابمروا بمرحلة ممكن يعصبوا وياخدوا قرار غلط.. بس الرجوع عن الغلط احلى شي بكون لما منكتشف قديش منحب بعض... نحنا بخير ومع بعض ونشالله طول العمر.. والله يخليلي اياد زوج واخ وحبيب وشكرا لكل اللي كان ايجابي لانو الناس مواقف ".
 
المصدر: سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:45 | 2022-09-29
10:20 | 2022-09-29
10:16 | 2022-09-29
08:44 | 2022-09-29
08:00 | 2022-09-29
03:57 | 2022-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website