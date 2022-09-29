يزن السيد بلحظات مؤثرة عند وداع ابنه: "قلبي وروحي معك" (فيديو)

وثّق الفنان السوري يزن السيد، لحظة وداعه لنجله يعرب المقيم في السويد، في مقطع فيديو عبر "انستغرام".

وظهر يعرب ابن السيد في بداية الفيديو، وهُو يمارس هوايته المفضلة بلعب كرة القدم، فطلب منه أحدهم أن ينظر إلى الوراء، وبمجرد أن رأى والده الفنان، ذهب إليه وبدأ يعانقه بقوة.

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وعلق السيد على الفيديو: "صحيح أنا مسافر بس قلبي وروحي تاركن معك".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، معربين عن حبهم لما شعر به يعرب لوالده، وكذلك إعجابهم بالعلاقة القوية التي تجمعهم، رغم المسافات بينهما، خاصة وأن يعرب يعيش مع والدته فِيْ السويد.



