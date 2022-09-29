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فنون ومشاهير

جورج وسوف في اجدد اطلالة له.. اكتسب الكثير من الوزن (صورة)

Lebanon 24
29-09-2022 | 03:06
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسلطان الطرب جورج وسوف برفقة النجم وديع الشيخ، وقد  بدا التعب على وسوف، وهو اكتسب الكثير من الوزن الزائد.
 
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جورج وسوف

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