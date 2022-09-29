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فنون ومشاهير

ظهرت بلقطات رومنسية مع عريسها.. مذيعة الـ MTV السابقة تستمتع بشهر العسل في باريس (صور)

Lebanon 24
29-09-2022 | 03:39
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نشرت مذيعة طقس الـ mtv السابقة ألين برمانا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت ألين برفقة زوجها في أحد المطاعم في باريس وهي تحتضنه وتقبله.

 

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A post shared by Aline Broummana الين برمانا (@alinebroumana)


 

وكانت الين احتفلت مؤخرا بدخولها القفص الذهبي للمرة الثانية في قبرص.

 

 

وألين كانت متزوجة سابقا من زميلها في قسم الرياضة في قناة الـ mtv عماد أبي هيلا ولديهما ابنة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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