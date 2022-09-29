ظهرت بلقطات رومنسية مع عريسها.. مذيعة الـ MTV السابقة تستمتع بشهر العسل في باريس (صور)

نشرت مذيعة طقس الـ mtv السابقة ألين برمانا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت ألين برفقة زوجها في أحد المطاعم في باريس وهي تحتضنه وتقبله.

وكانت الين احتفلت مؤخرا بدخولها القفص الذهبي للمرة الثانية في قبرص.

وألين كانت متزوجة سابقا من زميلها في قسم الرياضة في قناة الـ mtv عماد أبي هيلا ولديهما ابنة.