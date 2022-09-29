ظهرت بلقطات رومنسية مع عريسها.. مذيعة الـ MTV السابقة تستمتع بشهر العسل في باريس (صور)

نشرت مذيعة طقس الـ mtv السابقة ألين برمانا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.
وظهرت ألين برفقة زوجها في أحد المطاعم في باريس وهي تحتضنه وتقبله.
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A post shared by Aline Broummana الين برمانا (@alinebroumana)
A post shared by Aline Broummana الين برمانا (@alinebroumana)
وكانت الين احتفلت مؤخرا بدخولها القفص الذهبي للمرة الثانية في قبرص.
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A post shared by Aline Broummana الين برمانا (@alinebroumana)
وألين كانت متزوجة سابقا من زميلها في قسم الرياضة في قناة الـ mtv عماد أبي هيلا ولديهما ابنة.