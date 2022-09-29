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فنون ومشاهير

بعد مسيرة فنية طويلة.. ناصيف زيتون يخسر كل أمواله!

Lebanon 24
29-09-2022 | 03:57
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كشف الفنان السوري ناصيف زيتون عن خسارته ثروته وكل ما سبق أن جناه في مسيرته الفنية.
 

وخلال حلوله ضيفا مع الاعلامية هلا المر على موقع "الفن"، أشار ناصيف الى ان "كل الاموال التي جمعها في البنك خسرها بسبب أزمة المصارف الاخيرة"، معتبرا ان "حاله كحال سائر الشعب وكل من له ودائع في المصارف".
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وأكد ناصيف انه اليوم طوى تلك الصفحة خصوصا ان ما باليد حيلة، وهو يعمل اليوم وكأنه بدأ من جديد.
 
وفي سياق مختلف، لفت ناصيف الى انه قد يخوض تجربة التمثيل في حال عُرض عليه عمل اقتنع به واعتبره مناسبا له.
 
 
وردا على سؤال عما اذا كان يقبل بمسلسل من بطولته الى جانب دانييلا رحمة، قال ناصيف: "بقبل اذا العرض مناسب مع مين ما كان".
المصدر: الجديد
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