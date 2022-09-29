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فنون ومشاهير

شريهان تثير جدلاً حول علاقتها بزوجها بعد وفاة والدته

Lebanon 24
29-09-2022 | 14:00
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دفع تصرف الفنانة الكبيرة شريهان تجاه وفاة والدة زوجها رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، الكثير من الجمهور للتساؤل عن طبيعة العلاقة بين النجمة الكبيرة وزوجها، وما إذا كانت هناك خلافات بينهما من عدمه.
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وكانت شريهان قد تجاهلت إعلان وفاة حماتها، في الوقت الذي بادرت فيه ضرّتها الفنانة إسعاد يونس بنشر خبر الوفاة ونعي الفقيدة، ولم تصرّح هي بأي شيء عن الوفاة، واكتفت في اليوم التالي بنشر دعاء عام لكل من فارقونا في الدنيا من دون تخصيص لأحد.

وكتبت شريهان عبر حسابها الخاص في "تويتر" قائلةً:" اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون".

وكانت أسرة الفقيدة قد أعلنت عن تشييع الجثمان اليوم الخميس من مسجد سحاب، الى مثواه الأخير في مقبرة سحاب الإسلامية في الأردن، على أن يُقام العزاء يومَي الخميس والجمعة.

وأعلنت إسعاد يونس مغادرتها القاهرة إلى الأردن لحضور مراسم دفن جثمان والدة زوجها علاء الخواجة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
المصدر: لها
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