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فنون ومشاهير

جويس عقيقي: "مين قال إنّو الصيفيّة خلصت؟" (صورة)

Lebanon 24
29-09-2022 | 08:44
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بعيداً عن تغطيّة الأخبار السياسيّة، نشرت مراسلة قناة الـ"أم تي في" جويس عقيقي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها وهي تستمتع بأشعة الشمس، أمام حوض السباحة.
 
وقالت جويس: "مين قال إنّو الصيفيّة خلصت؟".
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