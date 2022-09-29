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فنون ومشاهير

بعد 6 أشهر على زواجهما... الفنانة الشهيرة تحذف صورها مع زوجها: "واجهني إذا إلك عين"

Lebanon 24
29-09-2022 | 10:16
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فوجئ جمهور الفنانة هيا مرعشلي بحذفها كل الصور التي كانت تجمعها بزوجها يوسف طرابية عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، والذي أعلنت ارتباطها به تزامنا مع عيد الحب الماضي، بتاريخ 14 شباط، وتزوجا في آذار 2022.
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وأثارت الخطوة التي قامت بها هيا مرعشلي، تساؤلات متابعيها حول انفصالها، وما إذا كان هناك أي خلاف وقع بين الثنائي، في الفترة الأخيرة.

وحرصت مرعشلي خلال الأيام القليلة الماضية على تكثيف ظهورها عبر إنستغرام، من خلال توثيق يومياتها بعد فترة انقطاع طويلة، حيث نشرت مساء يوم أمس، الأربعاء، مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية الستوري وهي تستعرض جمالها أمام المرآة، على أنغام أغنية "شفت" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، والتي تقول كلماتها: "شفت وصلني هواك لوين، شفت غيرني هواك لمين، شفت؟ واجهني إذا إلك عين".

كما نشرت الفنانة السّورية اقتباسا باللغة الإنجليزية: "لم أعد أحاول أن أجد نفسي، بدلاً من ذلك أنا أصنع نفسي".
 
 
(فوشيا)
 
 
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