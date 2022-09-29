جورج كلوني يكشف ما ندم عليه بعد مرور 8 سنوات على زواجه

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احتفل الزوجان جورج كلوني وأمل علم الدين بذكرى زواجهما الثامنة يوم الثلاثاء. وبهذه المناسبة، ظهر الزوجان في برنامج CBS Mornings يوم الثلاثاء، حيث أجرت المضيفة "جايل كينغ" مقابلة معهما، ونقلها موقع Metro .وسألت "جايل" الزوجين: "ما الذي يفعلانه ويسرّكما فقط؟ لأنني أعرف أن الأطفال في سن الخامسة يكونون ثرثارون للغاية". يرد نجم The Ticket to Paradise: "لقد ارتكبنا خطأ فادحاً. علمناهما الإيطالية لكننا لا نتحدث الإيطالية. لقد سلحناهما بلغة يمكن أن يؤذوننا بها، ولا نعرف حقاً ما يقولونه".وأضاف النجم البالغ من العمر 66 عاماً مازحاً: "أنا من كنتاكي، اللغة الإنكليزية هي لغتي الثانية".في هذه الأثناء، كشف ممثل Tomorrowland أيضاً أنه لم يجرِ أي خلاف مع زوجته، طوال زواجهما. عند الحديث عن علاقتهما، وقال: "بدأت علاقتنا بالحب. لقد كان الأمر سهلاً، مثل أسهل شيء قمنا به في حياتنا حتى الآن. لم يكن لدينا أي جدال".وأضافت أمل: "التقيت به، وفكرت. أنا سعيدة للغاية لوجود شخص مثله في العالم. لم أتخيل أبداً أنني سأقضي بقية حياتي معه أو أنه سيكون لدينا هذه العائلة الرائعة".شارك "جورج كلوني" لمحة عن علاقته بزوجته بهذه المناسبة، عندما سار الزوجان على السجادة الحمراء في حدث History Talks 2022 في واشنطن العاصمة يوم السبت.أثناء حديثه مع Entertainment Tonight على السجادة الحمراء، تحدث الفائز بجائزة الأوسكار عن الذكرى السنوية وعن السنوات الثمانية الماضية من زواجهما، حيث قال مازحاً: "ثماني سنوات!". وعندما سُئل "جورج" عما جعل السنوات الثماني الأخيرة من الزواج ساحرة للغاية، أجاب: "كل شيء يتعلق بزوجتي هو نوع من السحر، حيث أعتقد أن الجميع قد أدركوا بمجرد رؤيتها وسماعها وسماع ما تمثله". وأضاف "ليس هناك جانب سلبي لها".أمل كلوني،44 عاماً، محامية القانون الدولي وحقوق الإنسان التي تمثل بشكل متكرر ضحايا الإبادة الجماعية والعنف. أثناء تأملها في مسيرتها المهنية في الدفاع عن حقوق الإنسان، أوضحت "أمل" أنها توأميها البالغان من العمر خمسة أعوام هما من يقدما إلهام عملها.