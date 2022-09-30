بعد إهانته سعيد صالح.. عادل إمام يرد على فكري صادق

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رد الفنان المصري عادل إمام على الفنان فكري صادق بعد هجومه الأخير على الفنان الراحل سعيد صالح في لقاء تلفزيوني على فضائية النايل لايف.وسبب هجوم صادق على سعيد صالح هو اتهامه بإقصائه من فيلم سلام يا صاحبي حيث عرض عليه تقديم دور خوليو.ورد عادل إمام على تلك التصريحات المهاجمة لصديق عمره سعيد صالح من خلال صوره نشرها على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وكانت عبارة عن صورة جمعت بين الزعيم والراحل سعيد صالح ومعها قلب، وذلك تعبيراً عن محبته له والصداقة القوية التي جمعت بينهما خلال المسيرة الفنية.وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تلك الصورة وترحم عدد كبير خلال التعليقات على الفنان سعيد صالح ووجهوا الدعاء له وكذلك أشادوا بوفاء الفنان عادل إمام لصديقه الراحل.وروى فكري صادق أن مدير إنتاج فيلم سلام يا صاحبي قال للمخرج أنه مسافر لعمان ليقدم دور ضابط وكان ذلك لاستبعاده من الفيلم واتهم سعيد صالح بأنه صاحب تلك الفكرة.وقرر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تحويل فكري صادق للتحقيق بسبب تصريحاته التي نالت زملاءه في المهنة، وكذلك أعلن زكي موعد بدء التحقيقات معه.حيث قال زكي أن التحقيق مع فكرة صادق سوف يكون في الأسبوع المقبل وسوف يتمثل صادق أمام لجنة التحقيق للبث في الأمر، وأضاف أن لجنة التحقيق ملتزمة بميثاق الشرف المهني، وهي عادلة وتتابع تصريحات فكري صادق بدقة.أما فكري صادق أوضح من جانبه أن ينتظر موعد التحقيق معه لكي يوضح سوء الفهم وتوضيح من المسيء ومن المخطئ.وأوضح فكري صادق خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة، وذلك على فضائية أون، أن الفنان الراحل سعيد صالح كان يتعاطى المخدرات، الأمر الذي أثار أغضب ابنته.