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فنون ومشاهير

بعدما كشف ان أمواله محجوزة في أحد المصارف بلبنان.. سالي حافظ توجه رسالة لتيم حسن هذا ما قالته له (فيديو)

Lebanon 24
30-09-2022 | 04:01
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الممثل السوري تيم حسن في افتتاح فيلم "الهيبة" في بيروت، حيث وجه كلمة من القلب لجمهوره، وعبّر عن سعادته لاطلاق الفيلم، آملا ان يكون عند حسن ظن جمهوره وأن ينال العمل اعجابهم.

 

وقبل الختام، مازح تيم الموجودين في القاعة قائلا: "يلي بيقدر يساعدني طلع مصرياتي من البنك بعطيه 10 %".

 

 

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كلام تيم استدعى ردا من سالي حافظ، التي عمدت في وقت سابق الى اقتحام احد المصارف للحصول على وديعتها، حيث وجهت سالي رسالة لـ تيم حسن عبر "الجديد" قائلة: "انت بس قول مصرياتك بأي بنك ولا تهكلو للهم".

(الجديد)

المصدر: الجديد
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