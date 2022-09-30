بعد جورج الراسي فنان شاب يلقى المصير نفسه.. توفي بحادث سير مروع! (صورة)

توفي الفنان اليمني أحمد الشيبة في حادث سير مروّع أمس الخميس في مدينة نيويورك الأميركية حيث يقيم منذ عام 2012.

والراحل عازف عود شهير، حظي بشعبية كبيرة في الساحة الفنية اليمنية. واشتهر الشيبة بإعادة توزيع الموسيقى والأغاني العالمية على آلة العود وأبرزها موسيقى أغنية أديل hello ، حيث استطاع أن يكتسح الفن الغربي بآلة العود، وكسر القاعدة المتعارف عليها بأن آلة العود لا تتماشى إلا مع الفن الشرقي.

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وُلد الشيبة في حزيران من عام 1990 وترعرع في اليمن، حيث تعلّم عزف العود بالسماع بدل قراءة النوتة، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتّحدة بشكلٍ نهائي في عام 2012 "ليُظهر للعالم جمال آلته القديمة".

يُذكر أن الفنان جورج الراسي رحل عن عمر ناهز 42 عاماً قبل أسابيع قليل في حادث سير مروّع على طريق المصنع.

(لها)