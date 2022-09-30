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فنون ومشاهير

هذه حالة يسرا النفسية بعد وفاة هشام سليم

Lebanon 24
30-09-2022 | 14:00
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خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "et بالعربي"، كشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين عن الحالة النفسية التي تمر بها الفنانة الكبيرة يسرا بعد رحيل شقيق زوجها الفنان هشام سليم، بسبب العلاقة القوية التي كانت تربطهما.
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وقال زكي: "فقدت إنساناً رفيع الخلق وتشرفت إننا أشتغلنا مع بعض فى النقابة".

وتحدث عن حالة يسرا النفسية، قائلاً: "كانت في الجنازة تعبانة أوي، ربنا يصبّرها ويصبّرنا كلنا".

يُذكر أن الفنان هشام سليم رحل عن عالمنا يوم الخميس 22 أيلول الجاري، عن عمر ناهز 64 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تدهوراً كبيراً في حالته الصحية وقراره اعتزال الوسطين الفني والإعلامى.

وحرص الكثير من نجوم الفن على حضور الجنازة، وظهر أغلبهم في حال انهيار، على رأسهم الفنانة يسرا التي انخرطت في البكاء، وظهرت فى حالة نفسية سيئة.
المصدر: لها
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