فازت بلقب جمالي وكانت في "الفوركاتس".. زوجة غسان الرحباني تحتفل بعيدها شاهدوا كيف أصبحت داليدا شماعي (صور)

احتفلت داليدا شماعي زوجة الفنان غسان الرحباني بعيد ميلادها برفقة صديقاتها.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل لداليدا أمام قالب حلوى باللون الزهري.

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يٌشار إلى ان داليدا فازت بلقب أجمل وجه في مسابقة ملكة جمال لبنان 1997 ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون، كما كانت عضوة في فريق "الفوركاتس" الغنائي.

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A post shared by Dalida H. Chammai (@dalidachammai)





تزوجت عام 2002 من الفنان غسان الرحباني بعد قصة حب استمرت 9 سنوات ورزقا بـ 3 بنات: ميا والتوأم كريستي وسيندي.