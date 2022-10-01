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فنون ومشاهير

فازت بلقب جمالي وكانت في "الفوركاتس".. زوجة غسان الرحباني تحتفل بعيدها شاهدوا كيف أصبحت داليدا شماعي (صور)

Lebanon 24
01-10-2022 | 02:18
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احتفلت داليدا شماعي زوجة الفنان غسان الرحباني بعيد ميلادها برفقة صديقاتها.

 

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل لداليدا أمام قالب حلوى باللون الزهري.

 

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يٌشار إلى ان داليدا فازت بلقب أجمل وجه في مسابقة ملكة جمال لبنان 1997 ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون، كما كانت عضوة في فريق "الفوركاتس" الغنائي.

A post shared by Dalida H. Chammai (@dalidachammai)


 
 

تزوجت عام 2002 من الفنان غسان الرحباني بعد قصة حب استمرت 9 سنوات ورزقا بـ 3 بنات: ميا والتوأم كريستي وسيندي.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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