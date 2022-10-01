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فنون ومشاهير

انسحاب شخصية.. تغييرات مفاجئة في "صالون زهرة"

Lebanon 24
01-10-2022 | 11:00
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يستعد جمهور صالون زهرة من بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، لمشاهدة الموسم الجديد من العمل خلال الفترة القادمة، لكن حصل تغييرات مفاجئة في نجوم العمل.
 

إنسحاب مفاجىء 
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رغم نجاح الشخصية التي جسدها طوني عيسى ضمن أحداث الموسم الأول من صالون زهرة؛ وهو جار زهرة بالحارة والذي يحاول مساعدتها في أزماتها لحبه لها رغم زواجه بأخرى، إلا ان طوني فضّل أن ينسحب من الموسم الجديد بسبب صغر مساحة الدور بعد أن وجد أنه لا يضيف له الجديد خاصة بعد نجاحه الكبير في "العين بالعين ".
 
ويتردد أن يحيى بيازي قد إنضم مؤخراً لفريق عمل مسلسل صالون زهرة 2، وما زال صناع العمل يواصلون تصوير مشاهده ليلا نهاراً حتى ينتهى التصوير بداية نوفمبر المقبل، على أن يكون جاهزاً للعرض خلال موسم الشتاء المقبل.
 
 
عطلة قصيرة
 
 ومن المقرر أن تنهي نادين تصوير مشاهدها بصالون زهرة 2 ثم تحصل على عطلة قصيرة لا تتجاوز 10 أيام لتعود مجدداً لموقع التصوير وتبدأ تصوير مشاهدها ضمن مسلسلها الرمضاني الجديد أمام قصي خولي لتعود به للمشاركة الرمضانية بعد غيابها الموسم الماضي.

 
المصدر: نواعم
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