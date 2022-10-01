تعرضت لوعكة صحية.. ممثلة ومرشحة سابقة للانتخابات تُنقل بوجه السرعة من إسطنبول إلى بيروت (فيديو)

نشرت الممثلة كارلا بطرس فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه داخل المستشفى، مشيرة إلى انها أصيبت بـ "ميكروب" أو بكتيريا خلال تواجدها في إسطنبول لتصوير عمل درامي جديد.

وطمأنت كارلا إلى انها أصبحت بحالة أفضل، وشكرت كل من سأل عنها، كما شكرت شركة طيران "الميدل ايست" التي أمنت لها تذكرة لنقلها على وجه السرعة إلى بيروت حيث أدخلت إلى إحدى مستشفيات العاصمة للعلاج.

يُذكر ان بطرس ترشحت للانتخابات النيابية التي جرت في أيار الماضي عن دائرة بيروت الأولى.