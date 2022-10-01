Advertisement

فنون ومشاهير

تعرضت لوعكة صحية.. ممثلة ومرشحة سابقة للانتخابات تُنقل بوجه السرعة من إسطنبول إلى بيروت (فيديو)

Lebanon 24
01-10-2022 | 03:35
A-
A+
Doc-P-996022-638002175505460464.jpg
Doc-P-996022-638002175505460464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة كارلا بطرس فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه داخل المستشفى، مشيرة إلى انها أصيبت بـ "ميكروب" أو بكتيريا خلال تواجدها في إسطنبول لتصوير عمل درامي جديد.

 

وطمأنت كارلا إلى انها أصبحت بحالة أفضل، وشكرت كل من سأل عنها، كما شكرت شركة طيران "الميدل ايست" التي أمنت لها تذكرة لنقلها على وجه السرعة إلى بيروت حيث أدخلت إلى إحدى مستشفيات العاصمة للعلاج.  

 

Advertisement

A post shared by Karla Boutros كارلا بطرس (@karlaboutrosofficial)


 
 

يُذكر ان بطرس ترشحت للانتخابات النيابية التي جرت في أيار الماضي عن دائرة بيروت الأولى.

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:47 | 2022-10-01
14:00 | 2022-10-01
11:00 | 2022-10-01
08:00 | 2022-10-01
07:42 | 2022-10-01
05:00 | 2022-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website