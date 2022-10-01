29
o
بيروت
32
o
طرابلس
16
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
16
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد دعوة محمد هنيدي.. نجوم الفن يتفاعلون مع مبادرة "انقذوا سيلين"
Lebanon 24
01-10-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ عدد من نجوم الفن في التفاعل مع المبادرة التي أطلقها الفنان محمد هنيدي منذ عدة أيام لإنقاذ الطفلة سيلين من مرض ضمور العضلات الخطر، الذي تعاني منه وتحتاج إلى حقنة للعلاج يصل ثمنها إلى 40 مليون جنيه.
Advertisement
وكان أول المتفاعلين مع المبادرة الفنان تامر حسني الذي نشر صورة لسيلين منذ فترة ودعا إلى التبرع ولو بجنيه من كل مصري وإنشاء صندوق خاص لجمع تلك التبرعات بحيث يكون بمثابة صندوق إنقاذ لمثل تلك الحالات.
كما تفاعل نجم فريق واما الفنان أحمد الشامي، مع المبادرة وقام " بالإعلان عن قراره بالتبرع لصالح الطفلة سيلين بأحد البنوك المصرية، وكتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "إن شاء الله نوصل المرة دي لمبلغ محترم أنا نازل بكرة إن شاء الله أتبرع، المفروض مقولش الكلام ده بس يمكن أكون سبب إني أشجع حد معايا، اللي شاف التويتا دي وهيتبرع يعمل ريتويت، الحقوا سيلين".
وكانت رضوى حمدي، والدة الطفلة سيلين، قد كتبت عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "والله مالناش أمل غير فيكم بعد ربنا والله تعبنا مفيش في إيدينا حاجة أرجوكم ساعدوها".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا مضمون الطّرح الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحريّة
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مضمون الطّرح الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحريّة
07:32 | 2022-10-01
01/10/2022 07:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هكذا ستُصبح تكلفة "اشتراك المولّد"
Lebanon 24
بالدولار.. هكذا ستُصبح تكلفة "اشتراك المولّد"
11:34 | 2022-10-01
01/10/2022 11:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد كلام نصرالله.. هكذا جاء الرد الاسرائيلي
Lebanon 24
بعد كلام نصرالله.. هكذا جاء الرد الاسرائيلي
12:24 | 2022-10-01
01/10/2022 12:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان الجد يحتضن سليمان الحفيد (صورة)
Lebanon 24
سليمان الجد يحتضن سليمان الحفيد (صورة)
15:36 | 2022-10-01
01/10/2022 03:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو النائب الذي "لطشَهُ" نصرالله في خطابه؟
Lebanon 24
من هو النائب الذي "لطشَهُ" نصرالله في خطابه؟
10:38 | 2022-10-01
01/10/2022 10:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:00 | 2022-10-02
هل تزوجت ميرفت أمين من رجل اعمال شهير بالسّر؟
02:00 | 2022-10-02
مغنٍٍ روسي ينتحر للهروب من القتال في أوكرانيا!
23:00 | 2022-10-01
بعد انتهاء حفلها في قطر.. هذا ما فعلته نانسي عجرم في الكواليس (فيديو)
14:00 | 2022-10-01
أنهاها الكمون.. تلك قصة حب ليلى مراد وأنور وجدي
11:00 | 2022-10-01
انسحاب شخصية.. تغييرات مفاجئة في "صالون زهرة"
08:00 | 2022-10-01
بعد أزمة أغنية اليسا وزياد برجي.. الشاعر الغنائي: نحن حذرناها (فيديو)
فيديو
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
02/10/2022 14:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
04:27 | 2022-09-30
02/10/2022 14:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
12:30 | 2022-09-29
02/10/2022 14:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact