بعد دعوة محمد هنيدي.. نجوم الفن يتفاعلون مع مبادرة "انقذوا سيلين"

Advertisement

بدأ عدد من نجوم الفن في التفاعل مع المبادرة التي أطلقها الفنان محمد هنيدي منذ عدة أيام لإنقاذ الطفلة سيلين من مرض ضمور العضلات الخطر، الذي تعاني منه وتحتاج إلى حقنة للعلاج يصل ثمنها إلى 40 مليون جنيه.وكان أول المتفاعلين مع المبادرة الفنان تامر حسني الذي نشر صورة لسيلين منذ فترة ودعا إلى التبرع ولو بجنيه من كل مصري وإنشاء صندوق خاص لجمع تلك التبرعات بحيث يكون بمثابة صندوق إنقاذ لمثل تلك الحالات.كما تفاعل نجم فريق واما الفنان أحمد الشامي، مع المبادرة وقام " بالإعلان عن قراره بالتبرع لصالح الطفلة سيلين بأحد البنوك المصرية، وكتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "إن شاء الله نوصل المرة دي لمبلغ محترم أنا نازل بكرة إن شاء الله أتبرع، المفروض مقولش الكلام ده بس يمكن أكون سبب إني أشجع حد معايا، اللي شاف التويتا دي وهيتبرع يعمل ريتويت، الحقوا سيلين".وكانت رضوى حمدي، والدة الطفلة سيلين، قد كتبت عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "والله مالناش أمل غير فيكم بعد ربنا والله تعبنا مفيش في إيدينا حاجة أرجوكم ساعدوها".