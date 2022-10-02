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فنون ومشاهير

مغنٍٍ روسي ينتحر للهروب من القتال في أوكرانيا!

Lebanon 24
02-10-2022 | 02:00
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انتحر مغني الراب الروسي بيتونين، لتجنب التجنيد والقتال في الحرب الجارية في أوكرانيا، بعدما سجل مقطع فيديو مباشرا أخبر فيه جمهوره بقراره إنهاء حياته، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وظهر إيفان بيتونين، وهو مغني راب من كراسنودار جنوبي روسيا، واسمه الفني "ووكي"، في مقطع فيديو نشره على قناته في تطبيق تليغرام، وهو يقول إنه لا يريد أن "يحمل ذنب القتل". وتم في وقت لاحق حذف مقطع الفيديو، حسب موقع "أفيشا" الإلكتروني.
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وأضاف المغني الراحل "لست مستعدا للقتل من أجل أي أفكار". وذكر موقع " 93 دوت رو" الإلكتروني أنه جرى العثور على جثمان الموسيقي بجوار مبنى متعدد الطوابق في كراسنودار.

وقال بيتونين إنه حصل على إعفاء من التجنيد بسبب مشاكل نفسية، غير أنه خشي أن يشمل قرار التعبئة الجزئية -الذي أعلنته السلطات الروسية- جميع الرجال في سن التجنيد.
المصدر: الجزيرة
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