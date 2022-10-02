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فنون ومشاهير
تكريم "ميّاس" ونديم شرفان... وجادة باسمهما قريباَ في هذه المنطقة!
Lebanon 24
02-10-2022
|
14:00
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أكد تكريم فرقة "مياس" في صالة السفراء في كازينو لبنان أن لبنان الابداع يتحدى لبنان الظلمة والبشاعة.
وقال رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس راعي الاحتفال في كلمته، مشيرا الى أن نجاح فرقة مياس وابن قرطبا نديم شرفان، أعاد الامل وهذا الفرح الكبير بالنجاح الكبير، وإن قرطبا تغلبت على حزنها التي غرقت فيه منذ الرابع من آب ذكرى انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أربعة من خيرة شبابها.
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وغصت صالة السفراء بنجوم الاعلام والدراما والفن والغناء، والاحتفال كان رشيقا قدمته الاعلامية مي زيادة التي أعدت وقدمت الوثائقي الذي تضمن أيضا شهادات من أهل شرفان: والديه وجدته وابنة عمه، وفيها حلمه بالطموح الذي تحقق ولم يتأخر.
أغنية تشبه النشيد على المسرح لفرقة "مياس" الأربعينية ووصلات فنية وغنائية وإطلالة للديدجي روي مالكيان و"سلام الى بيروت - من قلبي سلام لبيروت".
ودعت السيدة لارا حافظ باسم رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان الموجود خارج لبنان في كلمتها، كل لبناني ليرفع رأسه بنجاحه ووطنه. وقالت: "هذه الصالة التي شهدت على أضخم الحفلات التي تردد صداها في اميركا ولاس فيغاس والعالم، تستقبل الليلة مياس ونديم شرفان.
ثم صعد شرفان الى المسرح وشكر مارتينوس الذي وقف بجانبه قبل الشهرة وكذلك اهله والفرقة والحضور، داعيا نجمات الفرقة الى المسرح ليشربوا معه نخب النجاح الكبير.
بعد ذلك تسلم شرفان درع الكازينو ومجسما من توقيع الفنان رودي رحمة وهدايا تقديرية، فيما الاغلى ما وعد به مارتينوس في القريب جادة في قرطبا باسم مياس - نديم شرفان.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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