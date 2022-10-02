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فنون ومشاهير

وُضع على جهاز تنفس إصطناعي... ماذا كشف نجل الممثل شوقي متى عن حالة والده الصحيّة؟

Lebanon 24
02-10-2022 | 10:18
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يتواجد الممثل اللبناني القدير شوقي متى في المستشفى، حيث أُدخل إلى غرفة العناية الفائقة بعد وعكة صحيّة ألمت به.

وأكد الممثل كميل متى، نجل شوقي متى، ان والده مُصاب بالتهاب رئوي حاد وقد وضع حاليًا على جهاز التنفس الاصطناعي وحالته خطرة.
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(بصراحة)
 
 

كميل متى

شوقي متى

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