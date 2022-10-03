بعدما أقلقت الجمهور على صحتها.. نادين الراسي تظهر مع خطيبها شاهدوا كيف أصبحت حالتها (صور وفيديو)

نشر مجد دعبول خطيب الممثلة نادين الراسي فيديو عبر حسابه الخاص على انستغرام ظهرت فيه الأخيرة وهي جالسة في أحد المطاعم.

وسأل مجد نادين: "من وعدني اليوم بأنه سيأكل"؟ لترد عليه بالقول:"أنا".

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كما انتشر فيديو لنادين وهي تمشي خارج المطعم وقد بدت بحال أفضل من السابق.

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علما ان نادين عانت من فقدان الشهية وذلك بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي بحادث سير مروع على طريق المصنع وفقدت الكثير من وزنها وبدت بوجه شاحب ما أقلق الجمهور عليها.