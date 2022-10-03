Advertisement

فنون ومشاهير

بعدما أقلقت الجمهور على صحتها.. نادين الراسي تظهر مع خطيبها شاهدوا كيف أصبحت حالتها (صور وفيديو)

Lebanon 24
03-10-2022 | 00:24
A-
A+
Doc-P-996536-638003788740333755.png
Doc-P-996536-638003788740333755.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشر مجد دعبول خطيب الممثلة نادين الراسي فيديو عبر حسابه الخاص على انستغرام ظهرت فيه الأخيرة وهي جالسة في أحد المطاعم.

 

وسأل مجد نادين: "من وعدني اليوم بأنه سيأكل"؟ لترد عليه بالقول:"أنا".

Advertisement

 
 
 
 
 
 
 

كما انتشر فيديو لنادين وهي تمشي خارج المطعم وقد بدت بحال أفضل من السابق.

A post shared by 𝑯𝑨𝑺𝑨𝑵 𝑬𝑳 𝑹𝑨𝒀𝑬𝑺𝑺 🦉 ! (@nadineelrassi_my_heart)


 
 

علما ان نادين عانت من فقدان الشهية وذلك بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي بحادث سير مروع على طريق المصنع وفقدت الكثير من وزنها وبدت بوجه شاحب ما أقلق الجمهور عليها.

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:20 | 2022-10-03
05:00 | 2022-10-03
04:30 | 2022-10-03
03:36 | 2022-10-03
03:00 | 2022-10-03
02:30 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website