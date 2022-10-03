ظهر وهو يحتضنها.. جلسة تجمع وديع الشيخ وليلى عبد اللطيف! (صور)

نشرت ليلى عبد اللطيف صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت ليلى في الصور مع الفنان وديع الشيخ في أحد المطاعم.

وعلقت ليلى على الصور قائلة: "جلسة مع اطيب قلب والفنان الكبير وديع الشيخ".

يُذكر ان الشيخ كان قد أوقف مؤخرا على خلفية إشكال في حرم مستشفى الراعي في صيدا ثم تم إطلاق سراحه.