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فنون ومشاهير

ظهر وهو يحتضنها.. جلسة تجمع وديع الشيخ وليلى عبد اللطيف! (صور)

Lebanon 24
03-10-2022 | 03:36
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نشرت ليلى عبد اللطيف صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت ليلى في الصور مع الفنان وديع الشيخ في أحد المطاعم.

 

وعلقت ليلى على الصور قائلة: "جلسة مع اطيب قلب والفنان الكبير وديع الشيخ".

 

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A post shared by ليلى عبد اللطيف (@leilaabedlatif)


 
 
 
 

يُذكر ان الشيخ كان قد أوقف مؤخرا على خلفية إشكال في حرم مستشفى الراعي في صيدا ثم تم إطلاق سراحه.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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