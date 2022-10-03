25
o
بيروت
25
o
طرابلس
10
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
25
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد وفاة شقيقه بـ11 يوماً... أحمد شيبة يثير الجدل بما فعله
Lebanon 24
03-10-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رد المطرب الشعبي المصري أحمد شيبة على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، بعد إحيائه حفلاً غنائياً بعد 11 يوماً فقط من وفاة شقيقه.
وأوضح أحمد شيبة أن العمل لا يفرق بين حزن وفرح، وأنه مسؤول عن فرقة كبيرة مكونة مما يقرب من 5 أشخاص لديهم مسؤوليات وعائلات، وعملهم متوقف عليه وعلى عودته للغناء.
Advertisement
وتابع أحمد شيبة أنه كانت هناك عقود واتفاقات ستضر فرقته أكثر منه، لذلك كان يجب أن يحيي الحفل.
وأضاف شيبة أنه كان يقدم فقراته الغنائية، ويشعر بداخله بالحزن والألم على فراق شقيقه، لكن والدته شجعته على أن يزاول عمله.
وكان المطرب أحمد شيبة أعلن قبل أسبوعين تقريباً وفاة شقيقه "محمود"، وكتب عبر "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا محمود شيبة، ستشيع الجنازة من أمام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية - القباري، ولا يريكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".
وكان تطرق شيبة إلى وفاة شقيقه، مؤكداً أنه توفي بين يديه، وهو في المنزل قبل الذهاب إلى المستشفى، وكان في حالة ذهول بعد رحيله ويتحدث مع نفسه ويفكر كيف سيقوم بنقل الخبر لوالدته وعائلته.
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما أقلقت الجمهور على صحتها.. نادين الراسي تظهر مع خطيبها شاهدوا كيف أصبحت حالتها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعدما أقلقت الجمهور على صحتها.. نادين الراسي تظهر مع خطيبها شاهدوا كيف أصبحت حالتها (صور وفيديو)
00:24 | 2022-10-03
03/10/2022 12:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو المُودع الذي اقتحم فرع "بلوم بنك" في حارة حريك؟
Lebanon 24
من هو المُودع الذي اقتحم فرع "بلوم بنك" في حارة حريك؟
04:30 | 2022-10-03
03/10/2022 04:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
موقفٌ غير مُتوقع لجعجع عن "حزب الله".. هذا ما قاله لأوّل مرة!
Lebanon 24
موقفٌ غير مُتوقع لجعجع عن "حزب الله".. هذا ما قاله لأوّل مرة!
11:31 | 2022-10-03
03/10/2022 11:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حضروا الى الكلية في مجمع الحدث لاجراء الامتحانات.. وكانت المفاجأة بإنتظارهم
Lebanon 24
حضروا الى الكلية في مجمع الحدث لاجراء الامتحانات.. وكانت المفاجأة بإنتظارهم
09:05 | 2022-10-03
03/10/2022 09:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين بـ40 ألف ليرة مُجدداً.. شاهدوا الدليل الآن!
Lebanon 24
سعر البنزين بـ40 ألف ليرة مُجدداً.. شاهدوا الدليل الآن!
12:19 | 2022-10-03
03/10/2022 12:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2022-10-03
بعد ترويجها لعملة مشفرة.. كارداشيان توافق على تسوية
16:00 | 2022-10-03
خالد سليم يحضر مفاجأة خاصة لزوجته.. شاهدوا رومانسيته وجمالها (فيديو)
14:00 | 2022-10-03
خروج أحمد السقا من سباق الرمضاني لسبب غريب!
10:45 | 2022-10-03
بأجواء فخمة مقدمة برامج شهيرة تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا جمالها (فيديو وصور)
08:19 | 2022-10-03
الممثل شوقي متى في ذمة الله
08:00 | 2022-10-03
فنانة شهيرة تظهر بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة عن شقيقها الراحل (صورة)
فيديو
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
04/10/2022 03:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
04:27 | 2022-09-30
04/10/2022 03:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
12:30 | 2022-09-29
04/10/2022 03:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact