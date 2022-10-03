تسريب صورة لدانييلا رحمة وناصيف زيتون.. هل انكشفت قصة حبهما؟

عادت العلاقة بين الممثلة دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون لتصبح حديث المتابعين خلال الساعات الماضية وذلك بعد تسريب صورة لهما معا.

فقد نشر الاعلامي ايلي مرعب على صفحته عبر تويتر صورة ظهرت فيها دانييلا برفقة عائلتها بين الجمهور في حفل ناصيف في استراليا.

وارفق ايلي الصورة بالتعليق التالي:"النجمة دانييلا رحمة وعائلتها في حفل النجم ناصيف زيتون في استراليا تحديدًا في سيدني".

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة، مطالبين دانييلا وناصيف بإعلان علاقتهما رسميا، وكان من بين التعليقات: "خلص يعترفو بحبو بعض وخلصنا ليه مستحيين".

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