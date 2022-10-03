Advertisement

فنون ومشاهير

تسريب صورة لدانييلا رحمة وناصيف زيتون.. هل انكشفت قصة حبهما؟

Lebanon 24
03-10-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-996614-638003935356961796.jpg
Doc-P-996614-638003935356961796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عادت العلاقة بين الممثلة دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون لتصبح حديث المتابعين خلال الساعات الماضية وذلك بعد تسريب صورة لهما معا.

 

فقد نشر الاعلامي ايلي مرعب على صفحته عبر تويتر صورة ظهرت فيها دانييلا برفقة عائلتها بين الجمهور في حفل ناصيف في استراليا.

 

Advertisement
 
 

وارفق ايلي الصورة بالتعليق التالي:"النجمة دانييلا رحمة وعائلتها في حفل النجم ناصيف زيتون في استراليا تحديدًا في سيدني".

 

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة، مطالبين دانييلا وناصيف بإعلان علاقتهما رسميا، وكان من بين التعليقات: "خلص يعترفو بحبو بعض وخلصنا ليه مستحيين".

(الجديد)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:20 | 2022-10-03
05:00 | 2022-10-03
03:36 | 2022-10-03
03:00 | 2022-10-03
02:30 | 2022-10-03
02:00 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website