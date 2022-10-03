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فنون ومشاهير
خروج أحمد السقا من سباق الرمضاني لسبب غريب!
Lebanon 24
03-10-2022
|
14:00
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رغم تعاقد الفنان أحمد السقا على مسلسل "وزن الريشة"، خلال الفترة الماضية، للدخول به في سباق دراما رمضان المقبل، حيث كان سيُعرض على إحدى المنصات الرقمية، وبالفعل تم ترشيح عدد من نجوم الفن للمشاركة في العمل، إلا أن الشركة المنتجة فاجأت جمهور السقا بقرار خروج المسلسل من السباق الرمضاني وتأجيله ليعرض خارج السباق.
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وأعلنت مصادر صحافية أن صنّاع مسلسل "وزن الريشة" قرروا تأجيل العمل الى ما بعد موسم رمضان 2023، بسبب تزامن مواعيد التصوير مع ارتباط النجوم بمسلسلات رمضان المقبل.
ويضمّ مسلسل "وزن الريشة" عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، غادة عادل، أسماء أبو اليزيد، شريف سلامة، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، والمسلسل من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج مريم الأحمدي.
من ناحية أخرى، ينتظر أحمد السقا عرض فيلم "السرب" خلال أيام، تزامناً مع ذكرى نصر أكتوبر العظيم، ويضم العمل عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين، أحمد حاتم، شريف منير، هند صبري، منى زكي، منذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه حول ذبح 21 مصرياً في ليبيا، وتصدّي الجيش للجماعات الإرهابية.
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