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فنون ومشاهير

نجوى كرم تشعل الأجواء في حفلها الأخير في هيوستن (فيديو)

Lebanon 24
04-10-2022 | 05:00
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أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً موسيقياً ضخماً فاق الـ 8000 شخص، وذلك ضمن جولتها الأميركية.


وقدمت نجوى باقة من أغانيها القديمة والجديدة التي رقص على أنغامها الجمهور وردد كلماتهابكل حب وحماس.
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ولم تغب العادات اللبنانية على المسرح من زغاريد ودبكة وأعلام لبنانية يلوحون بها بكل فخر.
 
وامضى معها الجمهور ليلة من العمر، كما تمنت لو أتت الى المسرح بوقت أبكر لكن عدم وصول حقائبها من مونتريال الكندية الى هيوستن حال بتأخرها لإعتلاء المسرح، لكن عوضت لهم في الوقت ومددت السهرة احتفاء لعودة الليالي اللبنانية إلى هيوستن.
 
 
المصدر: لها
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