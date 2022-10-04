أيمن زيدان يثير حالة من الجدل بأحدث ظهور.. شاهدوا كيف أصبح (صورة)

أثار النجم أيمن زيدان قلق الجمهور على حالته الصحية، بعد ظهوره أخيراً بملامح متعبة وبنحافة زائدة.

وشارك النجم السوري متابعيه على "فيسبوك" بصورة عفوية، بدا فيها مبتسماً بملابس كاجوال وبملامح متعبة وبنحافة زائدة بعدما خسر الكثير من وزنه، وهو ما أثار قلق محبيه عليه وحيرتهم لمعرفة الأسباب التي أدت الى ذلك.

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وما زاد من قلق الجمهور عليه، التعليق الذي أرفقه مع الصورة حيث كتب: "أصدقائي... أنا لا أكتب كي أثير الحزن واليأس، بل كل ما أصبو اليه أن نعمل معاً من أجل أن نهزم ارتدادات الحرب كلٌ في فضائه".

وأضاف: "وحين أصور قسوة التفاصيل التي نعيشها فإن كل ما أحلم به أن نتمسك بدروع منظومتنا الأخلاقية وألا نغوص في المستنقع الذي يحاصرنا".







وتفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور بشكل واسع مع الصورة ومع المنشور ونالت كلمات زيدان اعجاب الآلاف من متابعيه الذين أثنوا على مواقفه من الحرب وأشادوا بوطنيته وحرصه على تسليط الضوء على المشاكل لحلّها، وانهالت عليه التعليقات المتسائلة عن سبب نحافته الزائدة وعن وضعه الصحي.