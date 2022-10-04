Advertisement

فنون ومشاهير

مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد تتعرّض لوعكة صحية في الأردن.. ماذا حصل معها؟ (صورة)

Lebanon 24
04-10-2022 | 02:27
A-
A+
Doc-P-996912-638004727624517049.png
Doc-P-996912-638004727624517049.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت مذيعة أخبار الـ mtv نبيلة عواد عن تعرضها لوعكة صحية أثناء تواجدها في الأردن استدعت نقلها إلى المستشفى، شاكرة كل من اهتم بها.

 

ونشرت نبيلة صورة لها في المستشفى وشكرت في منشور عبر حسابها الخاص على "انستغرام" الشعب الأردني المضياف، مشية إلى انها لم تدفع فاتورة الاستشفاء التي هي مجانية للمواطنين الأردنيين فقط.

 

وتابعت نبيلة:" شكرا الأردن لأن حسيت حالي مرتاحة أكتر من بلدي شكرا عالأمان والحب والراحة اللي قدمتوا وبعدكن عم تقدموا خلال الزيارة".

 

Advertisement
 
 
 

وطمأنت نبيلة المتابعين بأنها أصبحت بخير وانها في اليوم التالي شاركت في المنتدى التي سافرت إلى الأردن للمشاركة فيه.

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-10-04
04:30 | 2022-10-04
04:15 | 2022-10-04
02:00 | 2022-10-04
00:32 | 2022-10-04
16:00 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website