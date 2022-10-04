مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد تتعرّض لوعكة صحية في الأردن.. ماذا حصل معها؟ (صورة)

أعلنت مذيعة أخبار الـ mtv نبيلة عواد عن تعرضها لوعكة صحية أثناء تواجدها في الأردن استدعت نقلها إلى المستشفى، شاكرة كل من اهتم بها.

ونشرت نبيلة صورة لها في المستشفى وشكرت في منشور عبر حسابها الخاص على "انستغرام" الشعب الأردني المضياف، مشية إلى انها لم تدفع فاتورة الاستشفاء التي هي مجانية للمواطنين الأردنيين فقط.

وتابعت نبيلة:" شكرا الأردن لأن حسيت حالي مرتاحة أكتر من بلدي شكرا عالأمان والحب والراحة اللي قدمتوا وبعدكن عم تقدموا خلال الزيارة".

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وطمأنت نبيلة المتابعين بأنها أصبحت بخير وانها في اليوم التالي شاركت في المنتدى التي سافرت إلى الأردن للمشاركة فيه.



